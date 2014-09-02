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PKK yol yapım makinelerini yaktı

Muş-Diyarbakır karayolunda asfalt çalışmasında kullanılan 1 kamyon ve 2 asfalt aracı ateşe verildi

02 Eylül 2014 14:49

PKK, Muş-Diyarbakır karayolunda asfalt çalışmasında kullanılan 1 kamyon ve 2 asfalt aracını yaktı.

DHA'da yer alan habere göre Muş-Diyarbakır arasındaki karayolunu asfaltlayan özel bir firmaya ait iş makineleri PKK’liler tarafından yakıldı.

Olay bugün saat 01.00 sıralarında Muş’un merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Alparslan Üniversitesi kampusu karşısında meydana geldi. Bir grup PKK’li,  Muş ile Kulp arasındaki karayolunu asfaltlayan özel bir kuruluşa ait 2 asfalt makinesi ile bir kamyonu benzin dökerek ateşe verdi.

İş makineleri alev topuna dönerken, olay yerine gönderilen Muş Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yakılan araçlarla kamyon kullanılmaz hale geldi

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