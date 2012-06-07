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PKK yol kesti: 1'i asker 3 kişiyi kaçırdı

Fis Ovası mevkiinde karayolunu kesen kalabalık PKK'lı grubu 30 kadar aracı durdurdu

07 Haziran 2012 12:40

Diyarbakır'ın Lice ilçesi yakınlarında yol kesen PKK'lılar, 1’i asker 3 kişiyi kaçırdı.
 
Diyarbakır- Bingöl karayolunun 70'inci kilometresinde Fis Ovası mevkiinde, karayolunu kesen kalabalık PKK'lı grubu, 30 kadar aracı durdurdu.

Kimlik kontrolü yapan PKK’lılar, araçlardan indirdikleri kişilere bir süre örgüt propagandası yaptı.

PKK'lılar Erzurum Narman'daki birliğinden 21 günlük hava değişimi ile Gaziantep'in Araban İlçesi'ndeki ailesinin yanına giden jandarma er Ali Sabancı ile 2 kişiyi daha yanlarına alıp ormanlık alana götürdü.

Olayın öğrenilmesinden sonra güvenlik güçleri kaçırılan 3 kişiyi kurtarmak ve PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattı.

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