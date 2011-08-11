PKK yol kesip özerklik propagandası yaptı

T24

Dün saat 19.30 sıralarında Bilngöl- Diyarbakır Karayolu’nun Abalı Jandarma Karakolu’na 1 kilometre mesafede bulunan Bıhlin Deresi mevkiinde kalabalık PKK’lı grubu, silah tehdidiyle yoldan geçen yaklaşık 25 aracı durdurdu.Araç içerisinde bulunan yolcuları toplayan PKK’lılar, demokratik özerklik konusunda propaganda yaptı. Yaklaşık 25 dakika süren propagandadan sonra yolcuların kimliklerini toplayan PKK’lılar, dağlık alana kaçtı.Yolcularım kimliklerini de yanına alarak ormanlık ve dağlık alana kaçan PKK’lıların yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.