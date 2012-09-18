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PKK yine sivil araca saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Hani'nin Topçular Köyü yakınlarında akşam saatlerinde bir grup PKK'lı yol kesip, durdurdukları araçtakilere örgüt propagandası yaptı.

18 Eylül 2012 23:27

Diyarbakır'ın Hani ilçesi yakınlarında akşam saatlerinde yol kesen bir grup PKK'lı, durdurmak istedikleri otomobilin kaçması üzerine ateş açtı. Açılan ateşte Ziya Özkılıç adlı vatandaşı ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Bu sırada PKK'lıların durdurmak istediği bir otomobil durmayıp yoluna devam etti. PKK'lılar arkasından ateş ettikleri otomobildeki bulunan Ziya Özkılıç öldü, 2 kişi de yaralandı.
 
PKK'lılar olaydan sonra bölgeden kaçarken, yaralılar Diyarbakır'a götürülerek hastanede tedavi altına alındı.
 
Olayın ardından kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı. Diyarbakır Vali Vekili Mustafa Can, saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Olayı PKK'lıların yaptığını değerlendiriyoruz. Çalışmaların ardından açıklama yapacağız" dedi. 
 

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