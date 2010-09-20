PKK 'yeni durumlar'a işaret ederek ateşkesi uzattı

T24

Okulları boykot çağrısı

PKK'nın Fırat Haber Ajansı'na yaptığı açıklama şöyle:“Hakkari’nin Peyanüs beldesinde yaşanan mayın patlaması sonucu sivil insanlarımızın hunharca katledilmesi olayıyla ilgili olarak hiçbir ilgimizin olmadığına dair açıklama yapmıştık. Türk devleti ve özel savaş organları bu saldırıya ilişkin kamuoyunu yönlendirme amaçlı maksatlı açıklama ve yalan haberler yapmaktadır. Yurtsever insanlarımıza karşı gelişen, bu katliam olayı bu kez ‘PKK içinde kanatlar var’ denilerek HPG komutanlarımızdan bazı arkadaşların ismi gündeme getirilip Hareketimizin üzerine yıkılmak istenmektedir. Halkımızı, demokrat çevreleri ve herkesi bu hedef şaşırtan tamamen yalan ve aldatmacalara kanmamaları konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz. 13 Ağustos’ta ilan ettiğimiz süreli eylemsizlik sürecinin, bugün son günüdür. Bu süreç, şiddetin eksik olmadığı ve oldukça gerilimli bir süreç olarak yaşanmıştır. Buna rağmen önemini korumaktadır. Bu çerçevede yaşanan bazı gelişmeleri ve yeni durumları değerlendirmek üzere önümüzdeki hafta içinde konu hakkında kararımızın açıklanması tarafımızdan uygun görülmüştür. Açıklama yapılana kadar eylemsizlik süreci geçerli olacaktır.”Yapılan açıklamada, anadilde eğitim ve öğrenim hakkı için başlatılan okulları boykot kampanyasına da katılım çağrısında bulunuldu. Açıklamada şöyle denildi:“Kendi anadiliyle eğitim hakkı, insan hakları çerçevesinde temel bir hak durumundadır. Kürt çocuklarının da kendi anadilleriyle eğitim görme hakkı doğal bir haktır. Bu amaçla başlatılan beş günlük okul boykotuna tüm Kürdistanlıların katılması bir yurtseverlik ve insanlık görevidir. Tüm halkımızı bu anlamlı boykot eylemine katılmaya ve destek sunmaya çağırıyoruz.”