PKK yandaşları BBC ve AP binalarını işgal etti

T24 - Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını bahane eden PKK'lı teröristler, Avrupa ülkelerinde sokak terörünü tırmandırmaya çalışıyor. Terör örgütü mensupları, uluslararası kuruluşların yanı sıra bazı televizyon binalarını işgal edip, Avrupa ülkelerinde polisle çatıştı.



Geçen hafta Strasbourg'ta bulunan Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesinin (CPT) merkez binasını işgal eden PKK'lı teröristler, bu defa da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Uluslararası Af Örgütü, İngiliz yayın kuruluşu BBC televizyonu, Fransa'nın Marsilya kentindeki Avrupa Parlamentosu Temsilciliği ve İsviçre Devlet Televizyonunu (SF) işgal etti.



Çalışanları rehin alan ve binalara yasaklı terör örgütünün sözde bayrak ve sembolleri ile terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asan PKK'lı teröristler, İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, İtalya, İsviçre, Belçika, İran, Suriye ve Türkiye aleyhinde sloganlar attı.



Güvenlik güçlerinin, işgalci PKK'lı teröristlere süratle müdahale ettikleri ve polisle çatışmak isteyen 25 örgüt mensubunu ''yasa dışı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak, kamu malına zarar vermek'' suçlarından gözaltına aldıkları bildirildi.



Öte yandan, Almanya, Avusturya, Belçika, İtalya ve İsviçre'nin çeşitli kentlerinde de sokak terörünü tırmandırmak amacıyla, izinsiz gösteri yapmak isteyen ve şehirlerin işlek caddelerini araç trafiğine kapatan PKK mensupları polisle çatıştı. Avrupa kentlerinde terörü tırmandırmaya çalışan 80 PKK'lı gözaltına alındı.



Başta Fransa, İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa'da meydana gelen şiddet olaylarının ardından, ilgili ülkelerin antiterör birimlerinin PKK'nın eylemlerine yönelik ''teyakkuz'' halinde olduğu ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.