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PKK ve TİKKO Tunceli'de karakola saldırdı

Askeri yetkililer, sayıları 15 civarında olan PKK ve TİKKO'luların karakol çevresindeki nöbetçi mevzilerine sızarak, karakol içine kadar girmeyi planladıklarını söyledi

23 Haziran 2012 23:34

Tunceli'nin Hozat ile Çemişgezek ilçeleri arasındaki Yenibaş Jandarma Karakolu'na PKK ve TİKKO ortaklaşa uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyip, karakola sızmaya çalıştı.

Tunceli'nin Hozat ile Çemişgezek ilçeleri arasında bulunan Yenibaş Jandarma Karakolu'na, dün saat 15.00 sıralarında PKK ve TİKKO ortak saldırı düzenlendi.

Karakola iki ayrı noktadan sızma girişiminde bulunan teröristler, iki ayrı nöbetçi kulübesi ve karakol nizamiyesine uzun namlulu silahlarla yoğun şekilde ateş açtı.

Saldırıları karşı daha önce karakol içinde konuşlandıran Jandarma Özel Harekat Timleri ile Hozat İlçesi'ndeki 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndan gelen özel eğitimli timler anında karşılık verip grubu yoğun ateş altına aldı.

Ölen ve yaralananın olmadığı saldırının ardından kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin bulunduğu alanlar havan toplarıyla ateş altına alınırken, bölgeye helikopterlerle askerler sevk edildi.

PKK'lıların Karadeniz'e geçiş güzergahlarından biri olarak kullandığı Aliboğazı Vadisi'ne kaçtıkları belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan hava destekli operasyonlar sürdürülüyor. 

Kobra helikopterlerinde destek verdiği operasyonlar Aliboğazı Vadisi, Yenibaş, Kozluca ve Kurukaymak köyleri kırsal alanlarında yoğunlaştırılıyor.

Yetkililer, karakola saldırılar yapılacağı bilgisinin alınmasıyla birlikte, karakol içi ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasıyla teröristlerin sızmasının önlendiğini kaydetti. (DHA)

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