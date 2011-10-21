T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK ve PJAK'a karşı mücadelemiz sürecek ANKARA (A.A)

21 Ekim 2011 15:13

-PKK ve PJAK'a karşı mücadelemiz sürecek ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''PKK ve PJAK'a karşı mücadele kararlılığımız, ortak kararlılığımız en güçlü şekilde devam edecek. Bundan sonra da ortak bir eylem planı içinde bu terör tehdidi tümüyle tasfiye edilene kadar birlikte çalışacağız'' dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığında, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ''PKK ve PJAK'a karşı mücadele kararlılığımız, ortak kararlılığımız en güçlü şekilde devam edecek. Bundan sonra da ortak bir eylem planı içinde bu terör tehdidi tümüyle tasfiye edilene kadar birlikte çalışacağız. Bütün bölge ülkelerini ve bölge halklarını tehdit eden bu terör örgütüne karşı bölgesel bir dayanışmanın olması kaçınılmazdır'' diye konuştu. Davutoğlu, Türkiye ile İran arasındaki bütün mekanizmaların çalıştırılacağını, Yüksek Güvenlik Komisyonu toplantısının en kısa zamanda gerçekleştirileceğini belirterek iki ülke dışişleri bakanları olarak bu koordinasyonu en etkin şekilde sürdürülmesi konusunda temasları devam ettireceklerini bildirdi. Salihi ile görüşmelerde iki ülkenin de ortak sorunu olan teröre karşı mücadeleyi kapsamlı şekilde ele aldıklarını ifade eden Davutoğlu, konuk bakanın kendisine bu konudaki iki ülke dayanışmasını güçlü şekilde vurguladığını belirterek, Salihi'ye teşekkür etti. ''Biz PKK ve PJAK'ı bölgemizdeki istikrarı, Türk, Kürt, İran halklarını ortak olarak tehdit eden bir odak olarak görüyoruz'' diyen Davutoğlu, son dönemde iki ülke istihbarat ve güvenlik kurumları arasında, ortak mücadele bağlamında çok önemli adımlar atıldığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24