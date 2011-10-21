-PKK ve PJAK'a karşı mücadelemiz sürecek ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''PKK ve PJAK'a karşı mücadele kararlılığımız, ortak kararlılığımız en güçlü şekilde devam edecek. Bundan sonra da ortak bir eylem planı içinde bu terör tehdidi tümüyle tasfiye edilene kadar birlikte çalışacağız'' dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığında, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ''PKK ve PJAK'a karşı mücadele kararlılığımız, ortak kararlılığımız en güçlü şekilde devam edecek. Bundan sonra da ortak bir eylem planı içinde bu terör tehdidi tümüyle tasfiye edilene kadar birlikte çalışacağız. Bütün bölge ülkelerini ve bölge halklarını tehdit eden bu terör örgütüne karşı bölgesel bir dayanışmanın olması kaçınılmazdır'' diye konuştu. Davutoğlu, Türkiye ile İran arasındaki bütün mekanizmaların çalıştırılacağını, Yüksek Güvenlik Komisyonu toplantısının en kısa zamanda gerçekleştirileceğini belirterek iki ülke dışişleri bakanları olarak bu koordinasyonu en etkin şekilde sürdürülmesi konusunda temasları devam ettireceklerini bildirdi. Salihi ile görüşmelerde iki ülkenin de ortak sorunu olan teröre karşı mücadeleyi kapsamlı şekilde ele aldıklarını ifade eden Davutoğlu, konuk bakanın kendisine bu konudaki iki ülke dayanışmasını güçlü şekilde vurguladığını belirterek, Salihi'ye teşekkür etti. ''Biz PKK ve PJAK'ı bölgemizdeki istikrarı, Türk, Kürt, İran halklarını ortak olarak tehdit eden bir odak olarak görüyoruz'' diyen Davutoğlu, son dönemde iki ülke istihbarat ve güvenlik kurumları arasında, ortak mücadele bağlamında çok önemli adımlar atıldığını kaydetti.