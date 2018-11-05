PKK üyeliğinden aranan eski başkan yardımcısı yakalandı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),(DHA) - ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan Şanlıurfa\'nın Viranşehir İlçesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğaç yakalandı.

Ceyhan İlçe Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Viranşehir ilçesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğaç\'ın Ceyhan\'da saklandığını belirledi. Geniş güvenlik önlemi altında şüphelinin bulunduğu adrese operasyon yapan jandarma, Hüseyin Oğaç\'ı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Oğaç, yapılan sorgulamanın ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.