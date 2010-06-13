PKK TÜRKİYE'DE ŞİDDETLİ BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR!

Selin ONGUN - T24



Dedeleri öldürüldü, Musa Anter'in yanında ölümden döndü

‘Asıl eksen kayması, PKK’nin demokratik özerklik söylemi’

‘Demokratik özerklik ilanı halinde BDP seçimleri boykot eder’

‘Türkiye yüzünü İran'a, Hamas'a çevirdiğinde Kürtler yeni müttefik arar’

‘İsrail ve PKK’nin birbirini beslemesi yadırganacak şey değil’

‘Türkiye'nin İsrail'i karşısına alması PKK'yi memnun eder’

‘Kürtler için İsrail öncü rol oynayabilir’

'Türkiye-İran yakınlaşması İsrail ile PKK'yi yakınlaştırır'

‘PKK, Türkiye’de şiddetli bir savaşa hazırlanıyor’

‘Reşadiye ve İskenderun bireysel değil, PKK’de bireysel inisiyatif olmaz’



‘Kontrollü savaşı artık her iki tarafın da sürdürmesi imkânsız’



‘Ceylan’ın da, üsteğmen eşinin öldürülmesi de süreci baltalıyor’







‘Kürt siyasileri gerçeği söyleyebilecek cesareti bulamıyor’

‘Ahmet Türk Reşadiye’nin PKK eylemi olduğunua inanmak istemedi’



‘PKK siyasi gücünü kullanarak senaryoyu boşa çıkarmaya çalışıyor’

‘Reşadiye saldırısı en temelde savaş hukukuna uygun değildi’



‘PKK çevrelerine göre CHP- MHP koalisyonu yarar sağlayabilir’

‘Kürtler CHP’nin yeni söylemini çok merak ediyorlar ama…’

‘AKP’li olmayan Kürtler için bile Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan makbul’







‘Öcalan Fethullah Gülen'den değerlendirme bekledi’

‘Keşke Emniyet teşkilatında Gülen’e inanan daha fazla insan olsa’