PKK, Türk elçiliklerini kundaklıyor

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Türk Büyükelçiliği kundaklandı, bir elçilik çalışanı yaralandı.
Yetkililer, saldırıda elçiliğin ön kapısının yandığını, yangının itfaiye görevlilerince söndürülmeden önce iç taraflara yayıldığını belirtti. PKK militanları Türk işletmelerine saldırdıSalzburg Konsolosluğu'na saldırı 'güvenlik zafiyeti'nden
Bir elçilik çalışanının duman zehirlenmesinden tedavi altına alındığı kaydedildi.
Polis sözcüsü Jussi Huhtela, olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.