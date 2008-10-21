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Dünya

PKK, Türk elçiliklerini kundaklıyor

PKK militanları, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Türk Büyükelçiliği'ni kundakladı. Saldırıda 1 kişi yaralandı

21 Ekim 2008 03:00

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Türk Büyükelçiliği kundaklandı, bir elçilik çalışanı yaralandı.

Yetkililer, saldırıda elçiliğin ön kapısının yandığını, yangının itfaiye görevlilerince söndürülmeden önce iç taraflara yayıldığını belirtti. 

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Bir elçilik çalışanının duman zehirlenmesinden tedavi altına alındığı kaydedildi.

Polis sözcüsü Jussi Huhtela, olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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