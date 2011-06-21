PKK, Tunceli'de kimlik kontrolü yapıyor!

T24-

Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan (20 Haziran 2011) haber şöyle:

Pülümür-Tunceli Karayolu'nun Kutu Deresi mevkiinde PKK üyeleri araçları durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Üyelerin askeri karakola ekmek taşıdığı belirilen 2 aracı da ateşe verdiği belirtildi. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderilirken, Tunceli kent girişi ve Cem Evi önünde özel hareket timleri konumlandırıldı. Özel timlerin Pülümür istikametinden gelen araçları sıkı aramadan geçirdiği belirtilirken, Tunceli 4. Tugay Komutanlığı'ndan helikopterlerle asker sevkiyatı yapıldığı öğrenildi.