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PKK, Tunceli'de kimlik kontrolü yapıyor!

Tunceli-Pülümür arasında PKK üyeleri kimlik kontrolü yaptı. Askeri karakola ekmek taşıyan 2 aracı ateşe verdi.

21 Haziran 2011 03:00

T24- PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı, PKK üyelerinin Tunceli-Pülümür karayolunda araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptığını fotoğrafla birlikte haber geçti. Ajansın haberine göre askeri karakola ekmek taşıyan 2 araç ateşe verildi.

 



Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan (20 Haziran 2011) haber şöyle:

Pülümür-Tunceli Karayolu'nun Kutu Deresi mevkiinde PKK üyeleri araçları durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Üyelerin askeri karakola ekmek taşıdığı belirilen 2 aracı da ateşe verdiği belirtildi. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderilirken, Tunceli kent girişi ve Cem Evi önünde özel hareket timleri konumlandırıldı. Özel timlerin Pülümür istikametinden gelen araçları sıkı aramadan geçirdiği belirtilirken, Tunceli 4. Tugay Komutanlığı'ndan helikopterlerle asker sevkiyatı yapıldığı öğrenildi.

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