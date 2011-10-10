PKK Tunceli'de 4 yere saldırı düzenledi

T24

Tunceli'ye 130 kilometre mesafede bulunan Çemişgezek ilçesine bugün akşam saat 21.20 sıralarında 4 ayrı noktadan sızan ve sayıları konusunda bilgi alınamayan PKK'lılar, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, askerlik şubesi ile kamu kurum ve kuruluş binalarını uzun namlulu silahlar ve rokatatarlarla yaylım ateşine tuttu. Güvenlik güçlerininde anında karşılık vermesiyle başlayan ve halen devam eden çatışmalarda ölen yada yaralanan olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamadı. İlçe merkezinden yoğun silah ve bomba sesleri geldiği bildirildi.