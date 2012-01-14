PKK: Tarihin en büyük tehdidiyle karşı karşıyayız

Kuzey Irak güncesi

Kim ne dedi? Ne yaptı? Ne anlama geliyor?





13 OCAK 2012 SAAT:18.00



ANKARA



KCK’ya yönelik operasyonlarda dün 17 ilde 123 adreste arama yapılarak aranan 49 kişiden 33’ü gözaltına alındı. ANKA’nın dünkü haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, yaptığı yazılı açıklamada Milletvekili Leyla Zana’nın evinde arama yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.





AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Kim ki KCK’nın içinde yer alırsa, bu kim olursa olsun gerekli müdahalelerin yapılması gerekir” dedi. AA’nın dünkü haberine göre Elitaş, “KCK ile ilgili yargı gerekli işlemleri uzun zamandır yapıyor. Çünkü KCK, PKK terör örgütünün şehir yapılanması... Kendi başına yargıyı kurmuş, infaz ediyor. Bu konu ile ilgili paralel bir yapılanmaya Türkiye Cumhuriyeti müsaade etmez” diye konuştu.





BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, operasyonlarla ilgili talimatı bizzat Başbakan Erdoğan’ın verdiğini ileri sürdü. DHA’nın haberine göre Kışanak şöyle konuştu: “Grup toplantısında, partimizi, parti yöneticilerimizi, milletvekillerimizi açıktan hedef gösterdi. Faşizan bir uygulamayla partimize yönelik baskı dalgasının düğmesine bastı.”





Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen KCK davasının dün yapılan 35. duruşmasında mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 16 Ocak’a ertelenmesine karar verdi.







PKK



PKK dün yaptığı yazılı açıklamada “imha ve teslimiyet kıskacına sürüklenmek istenildiklerini” ileri sürdü. Fırat Haber Ajansı’nın dünkü haberine göre açıklamada “Halkımızın insanlık kadar eski tarihine nokta konulmak istenmektedir. Tüm kadro yapımız ve militan gerçeğimiz kadar halkımız da tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bilmek ve varlığını koruma mücadelesini daha da yükseltmek durumundadır” denildi.







Gelişmeler neye işaret ediyor





Ankara’nın KCK operasyonları çerçevesinde BDP ve PKK ekseninde yer alan kesimleri hareketsiz kılma politikası hızlanarak devam ediyor. Bu politikayla önümüzdeki aylarda kuvvetle muhtemel görünen bir Kürt Baharı dalgasının önünün alınması amaçlanıyor.





Buna karşın Kandil’in ise kitlesel planda 15 Şubat’tan başlayarak Nevruz’la zirveye çıkaracağı ‘momentumu’ bahar aylarında devam ettirmeyi ve buna paralel şekilde askeri planda şiddetli saldırılarla Ankara’nın 17 Ağustos 2011’de başlayan ve halen devam eden ‘büyük taarruz’unu sonuçsuz bırakmayı hedeflediği hissediliyor.





Kendi içinde bu yönde ciddi bir hazırlık yürüttüğü anlaşılan örgütün, son açıklamasında kullandığı ifadeler dikkate alındığında havaların ısınmasıyla birlikte tüm gücünü gösterme eğiliminde olacağı anlaşılıyor.





Fakat bu tablo -geçen yaz ve sonbaharda yaşanan ve sivillerin zarar görmemesi anlamında nispeten kontrollü görünen çatışmalardan farkla- maalesef işlerin çığırından çıkma potansiyeline de işaret ediyor.



