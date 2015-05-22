T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK tarafından kaçırılan asker serbest bırakıldı

PKK'nın kaçırdığı uydu kontrolü personelinin de bu gece serbest bırakıldığı açıklandı

22 Mayıs 2015 11:35

Muş Valisi Vedat Büyükersoy, PKK tarafından kaçırılan biri uzman onbaşı iki kişinin bu gece serbest bırakıldığını ve güvenlik güçlerince teslim alındığını bildirdi.

Vali Vedat Büyükersoy, jandarma uzman onbaşı ile saha çalışmasına çıkan uydu kontrolü personelinin bu gece serbest bırakıldığını ve güvenlik güçleri tarafından teslim alındığını belirtti.

Söz konusu iki kişinin şu anda Varto İlçe Emniyet Amirliği'nde olduğunu ifade eden Büyükersoy, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Genelkurmay, PKK'nın 18 Mayıs Pazartesi günü, merkeze bağlı Mescitli köyü ile Bostankent köyü arasındaki bölgede, biri jandarma uzman onbaşı 2 kişiyi kaçırdığını açıklamıştı.

ETİKETLER

pkkaskerkaçırdıserbestuzman çavuşmuşvali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24