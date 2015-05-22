PKK tarafından kaçırılan asker serbest bırakıldı

Muş Valisi Vedat Büyükersoy, PKK tarafından kaçırılan biri uzman onbaşı iki kişinin bu gece serbest bırakıldığını ve güvenlik güçlerince teslim alındığını bildirdi.

Vali Vedat Büyükersoy, jandarma uzman onbaşı ile saha çalışmasına çıkan uydu kontrolü personelinin bu gece serbest bırakıldığını ve güvenlik güçleri tarafından teslim alındığını belirtti.

Söz konusu iki kişinin şu anda Varto İlçe Emniyet Amirliği'nde olduğunu ifade eden Büyükersoy, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Genelkurmay, PKK'nın 18 Mayıs Pazartesi günü, merkeze bağlı Mescitli köyü ile Bostankent köyü arasındaki bölgede, biri jandarma uzman onbaşı 2 kişiyi kaçırdığını açıklamıştı.