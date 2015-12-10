PKK tarafından ateş açılan Diyarbakır Asker Hastanesi zarar gördü

Diyarbakır Asker Hastanesi'ne PKK mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucu binanın camları ve duvarları zarar gördü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dün 19.30 sıralarında bir grup PKK’lı, Yenişehir Mahallesi’ndeki askeri hastaneye uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda, hastanenin yemek ve toplantı salonu ile nöbetçi kulübesinin camları kırıldı, bazı duvarlara kurşun isabet etti. Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.