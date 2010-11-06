T24 - CNN International'e de konuşan PKK'nın Kandil'deki sözcüsü 'Roj Kandil' Taksim'de canlı bomba saldırısını gerçekleştiren TAK'ı anlattı.



Radikal gazetesi yazarı Ertuğrul Mavioğlu'nun "PKK: TAK'ı bizden ayrılanlar kurdu, denetimimizde değil" başlığıyla yayımlanan (5 Kasım 2010) yazısı şöyle:





PKK: TAK'ı bizden ayrılanlar kurdu, denetimimizde değil

Adını zaman zaman İstanbul’da gerçekleştirdiği bombalı eylemlerle duyuran TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) adlı örgütün, Taksim’de gerçekleşen intihar saldırısını üstlendiği bildirideki sert üslubun hedefinde devletin yanı sıra BDP ve PKK da vardı. Taksim eylemini provokasyon olarak değerlendiren BDP’liler, TAK bildirisindeki “Hiç kimsenin kutsal şehitlerimiz üzerinden siyaset yapma hakkı yoktur” cümlesiyle eleştiriliyor, eylemcinin ‘farklı bir örgütün’ üyesi olduğunu söyleyen PKK sözcüleri de TAK’ın eleştiri oklarından paylarına düşeni alıyorlardı. Kimilerine göre PKK’nın şehirlerdeki taşeronu, kimilerine göre provokasyon örgütü olan TAK neydi? Yoksa Reel

IRA gibi şimdi de Reel PKK vakasıyla mı karşı karşıyayız?



TAK’ın ne olup ne olmadığını geçen günlerde CNN International’e de konuşan PKK’nın Kandil’deki sözcüsü ‘Roj Kandil’ yanıtladı.







Taksim’deki saldırıyı TAK üstlendi. Size göre kim bunlar?



TAK’ta yer alanların bazılarının geçmişte bizim içimizde olduğu doğrudur. Ancak politikalarımızı eleştiriyorlardı. Bizi çok pasif ve yumuşak görüyorlardı. Silahlı mücadelenin tırmandırılmasından yana olduklarını söylüyorlardı. Sonradan bizimle yollarını ayırdılar. Fakat onlar da Öcalan’ı önder olarak kabul ediyorlar. Öcalan’ın yakalanma sürecinin hemen ardından bizim içimizde ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaşandı. Bazı arkadaşlar, “Önderlik ateşkes yaptı, ama devlet bundan anlamadığı gibi ona karşı komplolar geliştirdi” diyorlardı. Sonra içimizde eleştiri getiren bazı unsurlar giderek ekipleştiler. Bu ekip hızla uçlaştı, uçlaştı ve bizden koparak kendi örgütlenmesini kurdu.



TAK’ın PKK’nın şehir kolu olduğu iddiaları doğru mu?



TAK içindeki bazı unsurların bizden kopmuş olmaları nedeniyle bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Aramızda hiçbir ilişki yok. Anladığım kadarıyla, Öcalan’a bağlı ve sadıklar.







Peki bu örgütün eylemlerinin PKK’nın geliştirdiği politikaları dinamitlediğini düşünüyor musunuz?



Önceki ateşkes dönemlerinde de bu örgütün bize yönelik çok ciddi ve sert eleştirileri oldu. Taksim olayı çok farklı bir şey. Bizim açımızdan da ilginç bir gelişmeydi. Tam Öcalan’dan gelen mektup doğrultusunda süreci tartışıyoruz. Ateşkesi uzatma tartışmaları içindeyiz ve bunu karara dönüştürme noktasına gelmişiz. Ansızın bu olay oldu. İlginç tabii ki. Biz de bir anlam veremedik.



Vedat Acar, Kandil’de eğitim gördü mü?



Hayır. O kişinin Kandil’e geldiği söylenen tarihten beri ben de Kandil’deyim. Hiç kimse görmemiş. Kandil’de kesinlikle kalmamış.





‘Bize tepkililer’



PKK bir yandan yumuşak açıklamalar yaparken, diğer taraftan zaman zaman böylesi bir örgütlenmeyi devreye sokarak pazarlık gücünü yükseltmeye çalışıyor gibi değerlendirmeler yapılıyor. TAK üzerinde fiziki ya da manevi açıdan herhangi bir denetiminiz yok mu?



Yok, herhangi bir denetimimiz yok. Manevi anlamda Öcalan’ı dinleyebilirler bana göre. Ama sadece Öcalan’ı. Bizim hareketimize, yönetimimize, stratejimize tepkileri olduğunu söylemiştim.





TAK’ın varlığı PKK’nin pazarlık gücünü azaltmaz mı? Devlet şöyle dese haklı olmaz mı: ‘Sizinle anlaşsak bile TAK gibi denetimsiz örgütleri ne yapacağız?’



Onlar diyor ki, devlet bu koşullarda çözüme gelmez. Ama Türk tarafı güvenilir adımlar atsa, bu tür denetimsiz güçler de marjinalleşir ve giderek devre dışı kalabilirler. Ama çözüm olmayınca, bu tür düşünceler daha çok zemin buluyorlar.



TAK’ın Bahoz Erdal tarafından kurulduğu iddiaları var. Bu doğru mu?



Hayır öyle bir şey yok. Bu arkadaşlardan bazılarını tanırdık. Bir çoğu mücadele içinde epey kalmıştı. Her şeye rağmen karşı karşıya gelmek söz konusu olmadı. Dikkat edersiniz ki, arada bir çıkıyorlar.







Sabah gazetesinin manşetinde PKK’nın Türkiye topraklarından çekeceği haberi var. Doğru mu?



Bu tür haberler kesinlikle yalan. Böyle bir durum sözkonusu değil. Daha önce bunu yapmıştık, 300’e yakın arkadaşımız öldürülmüştü.







KCK: TAK eylemlerine son ver



TAK’ın Taksim eylemini üstlenmesinin ardından KCK’nın açıklaması PKK’ya yakın Fırat Haber Ajansı’nda yer aldı. Saldırının kınandığı açıklama şöyle: “TAK örgütünü, halkımızın özgürlük mücadelesine hizmet etmeyen bu tür eylemlere derhal son vermeye çağırıyoruz. KCK sistemi içerisindeki tüm birimler ilan edilen eylemsizliğe harfiyen uyacaklardır. Bu eylemi sürecin dışında kalan ve olgulara sadece kendi dar penceresinden bakan, dar bir bakış açısına sahip TAK örgütünün gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.”



