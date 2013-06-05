PKK taciz ateşi açtı, BDP'liler askere kalkan oldu

Şırnak'ın Uludere İlçesi Irak sınırında dün PKK'lıların ateş açması ve 1 uzman çavuşun yaralandığı olayın ardından BDP'liler dün akşam saatlerinde bölgeye gidip, geceyi bölgede geçirdi.



Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde, askerlere PKK tarafından açılan taciz ateşinin ardından bölgeye giden Barış ve Demokrasi Partili (BDP) kalabalık, iki grubun karşı karşıya gelmemesi için kalkan oldu.



Irak sırında bulunan Gülyazı köyü yakınlarında, iş makineleri ile yola çıkan askerlere bir grup PKK'lı tarafından taciz ateşi açıldı. Olayın duyulması ile bölgede bulunan BDP'liler, sınır hattına doğru yürüyüşe geçti. Askeri birlik ve PKK'lıların arasına geçen BDP'liler geceyi sınırda geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla askeri yetkilerle görüşüp, askerlerin geri dönmelerini isteyen BDP'liler, çatışmanın yaşanmaması için kalkan olduklarını belirtti. Bunun üzerine sınırda bulunan askeri yetkililer, iş makinelerini geri çekti. Taciz ateşinde bulunan karşı bölgedeki PKK'lılar da, buradan ayrıldı.