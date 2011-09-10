PKK Suriye'de 'özerk Kürt yönetimi' peşinde

T24 - PKK’nın, Suriye’de çıkabilecek olası bir savaşın ardından, Kuzey Irak’taki gibi bir Kürt özerk bölgesinin oluşması için yoğun bir çaba içine girdiği belirtildi. Türkiye-Irak sınırına yakın bölgelerde, aşiretler arasında birlik sağlanması için propaganda faaliyetlerini arttıran PKK’nın silah dağıttığı iddia edildi.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Suriye’de oluşabilecek kargaşadan, ’Özerk Kürt yönetimi’ elde etmeyi planladığı belirtildi. Ortadoğu’daki olayların Suriye’ye sıçramasıyla birlikte, aşiret yapıları nedeniyle dağınık duran Kürtler arasında birlik çağrıları yaptığı belirtilen PKK, ’Kürt milliyetçiliği’ propagandasına ağırlık verdi. Plana göre, Kürtler arasında birliği sağlamak amacıyla Kültürel haklar talebine birinci aşamada ağırlık veren PKK, bu ülkedeki Kürtlerin siyasal hayata katılması için çalıştığı kaydedildi. Suriye’de çıkacak iç savaş sırasında, kasabalarda lokal kalan sokak gösterilerini büyük kentlere yaymayı planlayan PKK’nın, kırsal kesimde, özellikle Irak sınırındaki Kürtlere silah dağıttığı iddia edildi.



Suriye’nin, Kuzey ve Kuzeydoğusunda, Türkiye-Irak sınırındaki bölgelerinde ağırlıklı olarak yaşayan Kürtleri, olası iç kargaşadan federasyon sistemiyle Suriye’den ayırmayı planlayan PKK’nın, Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt yönetimi modelini ’şimdilik’ cazip bir örnek olarak gösterdiği kaydedildi.



