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PKK şüphelisi HDP ilçe başkanının evinden FETÖ dergileri çıktı

Mustafa KILIÇLI/PZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç'in (38) evinde yapılan aramada, FETÖ'nün kapatılan dergiler

27 Aralık 2018 17:27

Mustafa KILIÇLI/PZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç\'in (38) evinde yapılan aramada, FETÖ\'nün kapatılan dergilerinden ele geçirildi.
Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla evinde gözaltına aldı. Türkiye Cumhuriyeti\'ni aşağıladığı öne sürülen Güvenç\'in evinde yapılan aramada ise FETÖ\'nün kapatılan yayın organlarına ait 20 dergi ele geçirildi.
Güvenç, götürüldüğü emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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