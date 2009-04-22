PKK soruşturmasına yayın yasağı talebi

PKK soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 51 zanlının avukatı yayın yasağı istedi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "terör örgütüne yönelik soruşturma" kapsamında İstanbul'da 1 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye genelindeki çeşitli illerde başlatılan ve 3'ü DTP genel başkan yardımcısı 51 kişinin tutuklandığı soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul'da Ramazan Morkoç'un gözaltına alındığı bildirildi.



Morkoç'un Ekim 2008'de "terör örgütüne üye olmak" suçundan Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı ve dün tahliye edildiği öğrenildi.



Gözaltına alınan Morkoç'un ayrıca yargılandığı bir davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl hapse çarptırıldığı ve ceza evinden 2003'te çıktığı bildirildi.



Serbest bırakılan zanlıya yakalama kararı



Savcılık, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümit Aydın hakkında da "yakalama kararı" çıkarttı.



Soruşturma kapsamında 18 Nisan 2009'da tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen ve aralarında DTP genel başkan yardımcıları Kamuran Yüksek, Bayram Altun ve Selma Irmak ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarının da bulunduğu 53 kişiden 51'i tutuklanmış, Ümit Aydın ve Mesut Çetin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Yayın yasağı talebi



Bu arada 51 zanlının avukatı Muharrem Erbey, tutuklamalarla ilgili olarak nöbetçi mahkemeye itiraz dilekçesi verdi.



Erbey, dosyada tutuklamayı gerektirecek somut delillerin bulunmadığını ileri sürdü.



Avukat Erbey, ayrıca basın savcısına verdiği dilekçede, soruşturmayla ilgili "yayın yasağı" konulmasını talep etti.

