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'PKK sizi tükürüğünde boğar' diyen HDP'li vekil özür diledi

Abdullah Zeydan: Ben kardeşlikten, barıştan yanayım. HDP barıştan yanadır. Kısacık cümlemden dolayı Türkiye halklarını üzmüşsem, insanlarımızdan özür dilerim

30 Temmuz 2015 13:29

HDP Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan, "PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar" sözleri için özür diledi.

Telefonla bağlandığı bir programda, konuşmasının tamamına bakılınca barış mesajları verdiğini, sadece bir cümlenin öne çıkartıldığını iddia eden Zeydan, sözünün yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Zeydan, "O günkü konuşmanın tamamı dinlenmeden içinden seçilmiş ifadelerim kulanılmış, sanki tehdit ediyormuşum gibi değerlendirilmiştir. Ben kardeşlikten, barıştan yanayım. HDP barıştan yanadır. Kısacık cümlemden dolayı Türkiye halklarını üzmüşsem,  insanlarımızdan özür dilerim" dedi.
 
Zeydan hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

 

Abdullah Zeydan özür diledi:

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