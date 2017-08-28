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PKK, Şırnak'ta yol inşaatına saldırdı: 3 işçi şehit

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan 3 işçi, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu

28 Ağustos 2017 14:42

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Uludere İlçesi\'nde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan 3 işçi, PKK\'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.
Bugün sabah saat 08.30 sıralarında teröristlerin düzenlediği saldırı ile ilgili Şırnak Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştur. Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır\" denildi. 
 

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