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PKK Şırnak'ta yol çalışması yapan işçilere saldırdı; 3 ölü

Güvenlik güçleri kaçan PKK'lıları yakalamak için bölgede operasyon başlattı

Fotoğraf: Arşiv

28 Ağustos 2017 14:41

PKK'lılarca Şırnak Uludere'de yol çalışması yapan işçilere saldırdı.Saldırı sonucunda 3 işçi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri kaçan PKK'lıları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

Saldırıya ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştur. Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır" 

 

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ŞırnakUluderesaldırıPKK

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