PKK Şırnak'ta 2 aracı ateşe verdi

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde akşam saatlerinde yol kesen PKK'lı bir grup, kimlik kontrolü yaparken kontak kapatmayıp eyleme destek vermediği iddia edilen 2 minibüsü, sürücüleri indirildikten sonra ateşe verdi.

İdil İlçesi’ne bağlı Karalar Beldesi ile Oyalı Köyü arasında akşam saatlerinde yol kesen bir grup PKK ’lı, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

BDP ’nin eylem çağrısı üzerine kontak kapatmadığı iddia edilen 2 minibüsü, sürücülerini indirdikten sonra ateşe veren PKK’lılar, daha sonra dağlık alana kaçtı. PKK’lıların yol kesip kimlik kontrolü yaptığı haberi üzerine jandarma ekipleri olay yerine giderek kaçan PKK’lıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.(Bayram Kaplan-DHA)