T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK Şırnak'ta 2 aracı ateşe verdi

Jandarma ekipleri PKK'lıların yakalanması için çalışma başlattı

31 Ekim 2012 01:18

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde akşam saatlerinde yol kesen PKK'lı bir grup, kimlik kontrolü yaparken kontak kapatmayıp eyleme destek vermediği iddia edilen 2 minibüsü, sürücüleri indirildikten sonra ateşe verdi.

İdil İlçesi’ne bağlı Karalar Beldesi ile Oyalı Köyü arasında akşam saatlerinde yol kesen bir grup PKK ’lı, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

BDP ’nin eylem çağrısı üzerine kontak kapatmadığı iddia edilen 2 minibüsü, sürücülerini indirdikten sonra ateşe veren PKK’lılar, daha sonra dağlık alana kaçtı. PKK’lıların yol kesip kimlik kontrolü yaptığı haberi üzerine jandarma ekipleri olay yerine giderek kaçan PKK’lıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.(Bayram Kaplan-DHA)

ETİKETLER

pkkşırnakminibüsateş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24