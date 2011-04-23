PKK sınırda gümrük bölüğü kurdu!

T24 - KCK/TM ile ilgili Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nce hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK’nın sınırlarda gümrük bölükleri kurduğu, işlenmiş uyuşturucudan “gümrük vergisi” adı altında kilo başına 65 dolar aldığı belirtildi.



PKK’nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK/TM ile ilgili Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nce hazırlanan iddianamede, terör örgütünün sınırdan geçirilen işlenmiş uyuşturucudan “gümrük vergisi” adı altında kilo başına 65 dolar aldığı belirtildi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Türkiye-İran sınırından yasa dışı yollarla yurda getirilen uyuşturucu ve malzemelerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, terör örgütünün sözde Esendere gümrük bölüğünde yaklaşık 10 yıl kaldıktan sonra 2009 yılında Yüksekova’da polise teslim olan Şervan-Bozova kod adlı R.D’nin, hangi üründen ne kadar para alındığına dair verdiği şu bilgiler bulunuyor:



Örgütün belirlediği gümrük vergisi akaryakıtta her katır için 3 dolar. Her katır için şekerden 5 dolar, çay ve sigaradan 7 dolar, baz morfin ve ham uyuşturucudan kilo başına 25 dolar, insan kaçakçılığından kişi başına 5 dolar, işlenmiş uyuşturucudan ise kilo başına 65 dolar alınıyor.





Yılda 40 ton



Esendere gümrük bölüğünden geçirilen uyuşturucu miktarı yıllık 40 tondan fazla. Bu bölüğün dışında örgüt adına gümrüklendirme yapan 3 bölük daha var. Bunlar da yıllık 15 ton uyuşturucuyu sınırdan geçiriyor. Örgüte 2008 yılında sadece bir gümrük bölüğünden 1 milyon 300 bin dolar para aktarıldığını biliyorum.



Afganistan ve Pakistan’da üretimi yapılan uyuşturucu, Afganistanlı Belluci denilen tüccarlar tarafından TIR’larla İran’a getiriliyor. TIR’larda roketatar, Bixi, uçaksavar, Kalaşnikof gibi ağır silahlar bulunuyor. Sınır kapılarında çatışma çıkma ihtimaline karşı yaralılara müdahale için yine TIR’larda özel doktorlar bulunduruluyor.





Katırlı kiracılar



İran’a getirilen uyuşturucu, Esendere’ye 30-40 kilometre uzaklıkta yaşayan Kürtlere devrediliyor. Türkiye’den İran’a giden uyuşturucu kaçakçıları bu kişilerle pazarlık yaptıktan sonra sınırdan Türkiye’ye geçişler için katırlı kiracıları ayarlıyor. Sınırdan rahat geçmek amacıyla PKK’ya para veren uyuşturucu sahipleri, İranlı katırcıların Başkale ve Yüksekova’nın sınır köylerine getirdiği uyuşturucuyu araçlarla Van’a ve batı illerine sevk ediyor.



