PKK sınır karakoluna saldırdı

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca İlçesi'ne bağlı Çayırlı Köyü'nde konuşlanan Sınır Bölüğü'ne u sabah saldıran PKK'lı teröristler püskürtüldü. Irak topraklarına kaçan teröristlerin imhası için helikopterlerin ateş desteğinde operasyon başlatıldı.



Kuzey Irak'ta yuvalandıkları kamplardan gelen kalabalık PKK'lı grubu, sınırın sıfır noktasında bulunan Çayırlı Köyü yakınında konuşlanan sınır Bölüğü'ne saat 10.00 sıralarında havan atışlarıyla saldırı başlattı. Sınırda mevzilenen askerler, teröristlerin saldırısına anında karşılık verdi ve çıkan çatışma yaklaşık yarım saat sürdü.



Saldırının duyulması üzerine Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'ndan havalanan helikopterler hemen bölgeye ulaşırken, çevredeki birliklerden takviye kuvvet gönderildi. Özel getimli timler, Irak topraklarına kaçan teröristlerin imhası için helikopterlerin havadan ateş desteğiyle geniş çaplı operasyon başlatıldı.