'PKK sınır dışı edilsin'

T24 - Bildigeyi, Diyarbakır Barosu Başkanı Emin Aktar açıkladı. Aktar, Türkiye'de silahlı çatışma riskini ortadan kaldıracak önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.





Diyarbakır'da ‘Demokratik açılım’ konusunu tartışmak için Diyarbakır'da toplanan 41 baro başkanı sonuç bildirgesi yayınladı. Bildirgeyi açıklayan Diyarbakır Barosu Başkanı Emin Aktar, Türkiye'de silahlı çatışma riskini ortadan kaldıracak önlemlerin alınması ve silahsızlanma koşullarının yaratılması için öncelikle silahlı örgüt üyelerinin Türkiye sınırları dışına çekilmesi ve operasyonlar durdurulması gerektiğini söyledi.



Aktar, yargının siyasallaşmasının Türkiye'de adalete güven ve inancı giderek zayıflattığını belirterek, “Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmeli, tarafsızlık ve bağımsızlıkla bağdaşmayan uygulama ve arayışlardan vazgeçilmelidir” dedi.



‘Demokratik Açılım'ı tartışmak için Diyarbakır'da bir araya gelen ve aralarında Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Aydın, Denizli, Çankırı, İstanbul, Kastamonu, İzmir, Muğla, Uşak, Yozgat Baro başkanlarının da bulunduğu 41 baro başkanının yaptığı toplantının sonuç bildirgesini, Diyarbakır Baro başkanı Emin Aktar açıkladı. Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda yapılan toplantıda konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Emin Aktar, ‘Demokratik açılım'ın tüm ülkeyi kapsayacak eksiksiz demokrasi ve gerçek hukuk devlet temelinde ele alınması gerektiğini belirterek, “Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ilişkin sorunlarını henüz çözememiş Türkiye'de ‘Kürt meselesi’ de bu sorunlarla bağlantılı olarak Türkiye’nin temel sorunlarının başında yeraldığı bir gerçektir” dedi.



Aktar, diğer sorunlarla birlikte Kürt meselesinin Türkiye'nin demokrasi içerisinde şiddet dışlanarak özgürlük, eşitlik ve adalet temelitinde, birlikte ve barış içerisinde çözümlenebilecencek ortak mesele olduğunu vurguladı. Baro Başkanı Emin Aktar, “Son çeyrek yüzyılda Türkiye'nin bu bölgesinde yaşanan çatışmalar, binlerce insanımızın ölümünü yanı sıra ağır insan hakları ihlallerine, çok büyük ekonomik kaynakların heba edilmesine ve toplumun herkesiminde giderek çok tehlikeli ayrışma duygusuna yol açmıştır. Türkiye sağduyu ve uzlaşı paydasında bütünleştirici barış dili ile bu sorunların üstesinden gelebilecek irade birikim inanç ve dinamiğe sahiptir” dedi.



Baro Başkanı Emin Aktar, Türkiye’nin temel sorunlarının çözümünü sivil inisiyatif ile katılımcı yeni bir anayasa hazırlanması ve yürürlüğe konmasıyla mümkün olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Tüm yurttaşlar yönünden eşitliği esas alan farklı kültürlere saygı gösteren ve onları koruyan hukukun üstünlüğünü bütün kurumlarıyla birlikte bir demokratik işleyiş içerisinde düzenleyen yeni anayasa hem toplumumuzun hem de tüm devlet kurumlarının öncelikli ve acil gündemi olmalıdır. Şiddeti reddeden yöntem olarak bensemeyen bütün siyasal oluşumların örgütlenmesinin ve siyasi parti olarak faaliyet göstermesi önündeki anayasal ve yasal engeller ivedilikle kaldırılmalıdır. İfade özgürlüğü tam olarak sağlanmalı, temsilde adaleti esas alan demokratik seçim ve siyasi partiler yasası hazırlanmalıdır. Meşru siyaset yapanların sistem dışına itilmelerinin şiddeti yöntem olarak kullananları güçlendireceği gözardı edilmemeli. Kamuoyunu inciten ayrışmayı derinleştiren uygulamalardan vazgeçilmelidir. Demokratik açılım sürecinin siyasi olmasının yanısıra sosyal ve ekonomik boyutlarının da olduğu gözönüne alınarak ülkenin ve bölgenin ekonomik sorunlarının çözümlenmesi için gerekli önlemler acil olarak alınmaladır.”



Diyarbakır Barosu Başkanı Emin Aktar, yargının siyasallaşmasının Türkiye'de adalete olan güven ve inancı giderek zayıflattığını, bu nedenle yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi, tarafsızlık ve bağımsızlıkla bağdaşmayan uygulama ve arayışlardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de silahlı çatışma riskini ortadan kaldıracak önlemlerin alınması, silahsızlanma koşullarının yaratılması bağlamında öncelikle silahlı örgüt üyelerinin Türkiye sınırları dışına çekilmesi ve operasyonların durdurulması gerektiğini söyleyen Aktar, “Bu suretle oluşacak barış ortamında sorunların çözümünün sağdayumu ve demorasi içerisinde sağlanabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.



Aktar, ‘Demokratik açılımın' Diyarbakır'da tartışılmasının, görüşlerin ortaklaştırılması çabasının barış ve uzlaşı bakımından öneminin bilinci ile, Türkiye Baroları olarak toplumun temel meselelerini Türkiye’nin farklı illerinde tartışmaya çözüm yolunda ortak zeminde buluşma çalışmalarının da devam edeceğini söyledi.



Diyarbakır'da 1 gün süren ve ‘Demokratik açılımın' tartışıldığı toplantıya, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkkeser, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Malatya Barolarının başkan veya başkan yardımcıları katıldı.







