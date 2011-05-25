PKK, Silvan'da taş ocağını ateşe verdi

T24 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, AKP Silvan İlçe Başkanı Hacı Nedim Kılıçaslan'a ait taş ocağını basan PKK'lılar, iş makinelerini ateşe verdi.





Edinilen bilgiye göre, Silvan Batman karayolunun 18. kilometresindeki Dutveren köyü yakınlarında bulunan AKP Silvan İlçe Başkanı Hacı Nedim Kılıçaslan'a ait taş ocağını basan terör örgütü PKK mensupları, bekçi ve operatörü elektrik kablolarıyla sandalyelere bağlayarak etkisiz hale getirdi.





Taş ocağında bulunan 4 iş makinesini ateşe veren teröristler, taş ocağının duvarlarına terör örgütünün propagandasını içeren yazılar yazdı.





Teröristler daha sonra olay yerinden kaçtı. Taş ocağında yaklaşık 600 bin lira zarar meydana geldiğinin tahmin edildiği bildirildi.





Olayın güvenlik güçlerine haber verilmesinden sonra bölgede operasyon başlatıldı. Baskın sırasında taş ocağında bulunan ve etkisiz hale getirilen bekçi ile operatör, ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.





Kaymakam Doğan Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Kamalı ve Cumhuriyet Başsavcısı Necip Sarı incelemelerde bulundu.





