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PKK, Siirt'teki Karakol inşaatından kaçırdığı 4 işçiyi serbest bıraktı

PKK'lılar, kaçırdıkları işçileri Belenoluk ve Söğütönü köyü arasında geç geç saatlerde serbest bıraktı

13 Eylül 2013 14:07

Siirt'in Pervari İlçesi Belenoluk Köyü'nde dün akşam inşaatı süren yeni jandarma karakol binasını bomba ile tahrip eden PKK'lı bir grup tarafından kaçırılan 4 işçi, gece geç saatlerde serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Turan Koyuncu'nun haberine göre, Siirt'in Pervari ilçesi Belenoluk Köyü'nde yapımı süren jandarma karakol inşaatına dün akşam saat 21.00 sıralarında giden bir grup PKK 'lı, inşaatta çalışan işçileri silah tehdiyle etkisiz hale getirdi. PKK'lılar yanlarında getirdikleri patlayıcıları karakol inşaatının çeşitli yerlerine yerleştirerek, infilak ettirdikten sonra 4 işçiyi yanlarına alarak dağlık alana doğru kaçtı.

PKK'lılar, kaçırdıkları işçileri Belenoluk ve Söğütönü köyü arasında geç geç saatlerde serbest bıraktı. Pervari İlçe Jandarma Komutanlığına giden işçilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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