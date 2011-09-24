PKK Siirt'te jandarma karakoluna saldırdı: 6 şehit

T24 - Siirt'in Pervari İlçesi Belenoluk Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi.



Açılan ilk ateşte 1 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı. Karakoldaki askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışma sürüyor. Teröristlerin takviye birliklerin gelişini önlemek için köy yoluna çok sayıda mayın tuzakladığı belirlendi.



Pervari'nin Belenoluk Köyü'nde bulunan Belenoluk Jandarma Karakolu'na bir grup PKK'lı terörist tarafından akşam saatlerinde çeşitli noktalardan uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Önce roketatarla ardından uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristlerin ilk ateşinde 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.



Karakolda bulunan askerlerin anında karşılık verip, yoğun ateş altına aldığı bir grup köy içine kaçtı. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için peşinden giden askerlerle PKK'lılar arasında köy içinde de çatışma yaşandı. Büyük panik yaşayan köylüler evlerine çekilirken, çatışmanın sürdüğü bildirildi.

Köy yoluna mayınlı tuzak



PKK'lıların jandarma karakoluna saldırdığı Belenoluk Köyü'ne karayoluyla takviye askerlerin gelmesine önlemek için köy yoluna çok sayıda mayınlı tuzaklar kurduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri mayınları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.



Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle çatışma bölgesine özel eğitimli komandolar gönderildi. Teröristlerin gelen helikopterlere de ateş ettiği öğrenildi. Bu nedenle helikopterlerin inişte güçlük yaşadığı bildirildi. Kobra helikopterlerin de PKK'lıların bulunduğu alanları yoğun ateş altına aldığı ve bombaladığı bildirildi.



Çatışmada yaralanan 3 askerin ise helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.





Bu arada çatışma nedeniyle Siirt'te tüm resmi ve özel hastanelerdeki doktorlar görev başına çağırıldı.

3 PKK'lı öldürüldü



Siirt'in Pervari İlçesi Belenoluk Jandarma Karakolu'na PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan ve 5 askerin şehit olduğu saldırıda, yaralanan asker sayısının 9'a çıktığı bildirildi. Çatışmada 3 PKK'lının da ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.



Bölgede çatışmalar sürerken, helikoperlerle alınan yaralılar Siirt ve Şırnak'taki hastanelere götürüldü.





Valilik: 5 şehit, 7 yaralı



Siirt Valiliği Pervari'nin Belenoluk Jandarma Karakolu'na PKK'lıların yaptığı saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 5 askerin şehit olduğunu 7 askerinde yaralandığı belirtti.





Saldırının saat 18.00 sıralarında yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:







"Düzenlenen hain saldırı sonucu, 5 personel şehit olmuş, 7 personel ise yaralanmıştır. Jandarma Özel Harekat Timleri, Belenoluk Jandarma Karakol Komutanlığı'na intikal ettirilmiş, bölgede operasyonlara aralıksız devam edilmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifaler diler, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletin başı sağolsun"



