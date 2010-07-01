PKK Siirt'te gece saldırdı: 4 şehit

T24- Siirt'in Pervari İlçesi'ne bağlı Doğan Köyü yakınlarında konuşlu Komando Taburu’nun koruma üs bölgesine dün gece saldıran PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 1 üsteğmen ile 3 korucu şehit oldu, 1 astsubay ile 1 er yaralandı. Çatışmada 11 terörist öldürüldü.

Doğan Köyü yakınında konuşlu Komando Taburu’nun, komşu Sarıyaprak Köyü yakınlarındaki koruma üs bölgesine dün gece saat 23.00 sıralarında kalabalık bir PKK’lı grubu uzun namlulu silahlarla saldırdı. Teröristlerin bir bölümü değişik noktalardan ateş açarken, bir grup da taburun koruma üs bölgesine sızma girişiminde bulundu.

Askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşle henüz kimliği öğrenilemeyen 1 üsteğmen şehit olurken, 1 astsubay ile 1 er de yaralandı.

PUSUDA 3 KORUCU ŞEHİT

PKK'lı teröristlerte Komando Taburu'ndaki askerler arasında çatışma devam ederken, bölgesine takviye istendi. Doğan Köyü’nden sevk edilen bir korucu timi, askerlere destek için giderken PKK’lı teröristler tarafından pusuya düşürüldü. Teröristler çapraz ateşe aldığı timde 3 korucuyu şehit etti.

Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan bölgeye helikopterlerle komandolar indirildi. Komando Taburu'nun üs bölgesine sızmaları önlenen teröristleri Kobra helikopterler ateş altına aldı.

Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatalın geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü belirtildi.,

TAYİNİNE 2 GÜN KALA ŞEHİT DÜŞTÜ

Siirt’in Pervari ilçesinde, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Üsteğmen Mustafa Çuhadar’ın Isparta’nın Eğirdir ilçesine tayininin çıktığı ve 2 gün sonra görev yerinden ilişiğini keseceği bildirildi.

Üsteğmen Mustafa Çuhadar’ın (29) şehit olduğu, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi’nde yaşayan ailesinin evine gelen askeri yetkililer tarafından haber verildi.

Şehidin yakınları haberi duyunca göz yaşlarına hakim olamadı. 112 Acil Servis ekipleri, fenalaşan şehidin yakınlarına müdahale etti. Sağlık ekipleri, şehidin baba ocağında hazır bekletiliyor. Eve gelen Garnizon Komutanı Tümgeneral Alaeddin Örsal da şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin babası Ertuğrul, annesi Kamuran ve üniversiteye hazırlanan erkek kardeşinin yaşadığı Konya’daki baba ocağında her yere Türk bayrağı asıldı. Şehidin bir kardeşinin de Ankara’da teğmen olarak görev yaptığı bildirildi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesine tayini çıkan ve 2 gün sonra görev yerinden ilişiğini keseceği öğrenilen şehidin, eşinin Siirt’te sınıf öğretmenliği yaptığı ve 1,5 yaşında Mehlika Nur isimli kız çocuğu olduğu belirtildi. Şehit Çuhadar’ın, dün annesiyle telefonda konuştuğu, "Beni merak etmeyin, yakında geleceğim" dediği de öğrenildi.

Şehit cenazesinin bugün Konya’ya getirilmesi ve ikindi namazından sonra Mürşit Pınar Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği’ne defnedilmesi bekleniyor.