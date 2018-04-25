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PKK sığınaklarında patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 5 sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan düzenekler, akaryakıt ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

25 Nisan 2018 12:54

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 5 sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan düzenekler, akaryakıt ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, PKK\'nın kış üstlenme alanlarına yönelik Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına \'Şehit Onbaşı Abdulkadir Gedik\' operasyonu düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK\'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 2 büyük tüp, 1 piknik tüpü, 220 metre elektrik kablosu, 45 kutu alüminyum boya, 4 batarya bloğu, yarım bidon benzin,15 litre mazot, 2 patlayıcı düzenek ve anahtar, çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi, sığınak yalıtımı için kullanılmak üzere çok sayıda sandviç panel ele geçirildi.
Malzemeler, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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