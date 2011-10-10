PKK sığınaklarında ele geçirilenler!

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375 kilogram amanyum nitrat



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İcra edilen operasyonda, Van ili Çatak ilçesi güney bölgesinde, terörist gruplar etkisiz hale getirilirken, arazi araması sırasında, Andiçen köyü Ulaşır Mahallesi kırsalında, bir evin zemininde ve çevresinde iki sığınak, köy içinde de ayrıca iki sığınak bulunmuştur” denildi.Açıklamada, bölücü terör örgütünün kış hazırlıklarını boşa çıkarmak ve vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Çatak ilçesi güney bölgesinde, 'ATAK-10' adı verilen ve iki gün süren bir operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:“İcra edilen operasyonda, bu bölgede bulunan terörist gruplar etkisiz hale getirilirken, arazi araması sırasında, Andiçen köyü Ulaşır Mahallesi kırsalında, bir evin zemininde ve çevresinde 2 sığınak, köy içinde de ayrıca 2 sığınak bulunmuş, olayla ilgili kişiler hakkında adli işlem başlatılmıştır.”Terör örgütünün kullandığı sığınaklar ile mağaraların ve mevzilerin tahrip edildiği, kaçıp terk ederek bıraktıkları telsiz, ağır silahlar ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şöyle denildi:“El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 40 metre kablo, 200 adet pil, 15 torba gübre, 375 kilogram amonyum nitrat, 1 adet uzak mesafeli telsiz, 3 adet yakın mesafeli el telsizi, 1 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet akü, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 3 şarjör, 90 adet mermi, 10 adet tabanca mermisi, 4,5 ton gıda malzemesi, 50 adet 12 kilogramlık tüp, 15 adet tüplü ocak, 8 adet piknik tüpü, 1 adet televizyon uydu vericisi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde ele geçirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan 3'ü ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.”Açıklamada, operasyon esnasında, terör örgütünün, dışarıdan çok masum görünen köy evlerini dahi örgütün hain emelleri doğrultusunda kullanılmak üzere mühimmat ve malzeme deposu ile örgüt merkezi olarak kullandığı ifade edildi.