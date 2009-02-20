PKK sığınağından patlayıcı ve uyuşturucu çıktı

Bingöl'de, güvenlik güçlerince tespit edilen, terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınakta mühimmat, 110 kilogram kenevir tohumu ve 1 kilogram toz esrar ele geçirildi.



Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerince Genç ilçesi kırsalındaki Büyükçağ bölgesinde yapılan arazi arama-tarama çalışmaları sırasında, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen 2 sığınak bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, söz konusu sığınaklarda, patlayıcı madde yapımında kullanılan 10 kilogram amonyum nitrat, 1 adet tuzaklanmak üzere hazırlanmış roket mühimmatı, 1 kilogram toz esrar, 110 kilogram kenevir tohumu, 25 adet kenevir kesmek amacıyla kullanılan makas, bol miktarda muhtelif mutfak ve gıda malzemesi ile çeşitli örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

