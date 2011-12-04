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PKK Şeyh Said'li para basmış

KCK tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılacak paranın ön yüzünde Şeyh Said, arka yüzünde ise Musa Anter'in resmi bulunduğu iddia edildi.

04 Aralık 2011 02:00

T24 - KCK tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılacak paranın ön yüzünde Şeyh Said, arka yüzünde ise Musa Anter'in resmi bulunduğu iddia edildi.


Milliyet'in haberine göre; KCK, örgüt mahkemeleri ve Kürtçe ezandan sonra 'para basma' kararı aldı.


Kandil'de numune olarak basılan 'Kürdistan Özerk Parası'nın ön yüzüne 1925'te idam edilen Şeyh Said, arka yüzüne de 1992'de faili meçhul bir cinayette öldürülen Musa Anter'in resmi bulunuyor. İstihbarat kaynakları, paranın propaganda amaçlı kullanılacağını belirtiyor.


"KCK anayasası"na dayanarak mahkemeler kuran, buralarda bölgenin üst düzey siyasetçileri ve işadamlarını yargılayıp cezalar kesen, Kürtçe ezan ve sivil itaatsizlik kararlarıyla gündeme gelen örgüt, şimdi de 'para basma'ya girişti. 'Kürdistan Özerk Parası'nın ön yüzüne 1925'te idam edilen Şehy Said, arka yüzüne de 1992'de faili meçhul bir cinayette öldürülen Ape Musa lakaplı Musa Anter'in resmini basmayı planlayan KCK'nın, Kandil'de ilk para numunesini de bastığı belirtiliyor.



Tanıtım Öcalan'ın doğum gününde


KCK'nın 'Kürdistan Özerk Parası'nı Türkiye'de doğu bölgeleri başta olmak üzere Irak, İran ve Suriye'de yaşayan Kürtler'e kullandırtmayı amaçladığı kaydediliyor. Propaganda amaçlayan örgüt, para basma kararını da, 25 Mayıs 2007 günü Kongra-Gel tarafından onaylanarak "yürürlüğe" konulan KCK anayasasına dayandırıyor. İstihbarat birimleri, para basma işleminin devam ettiğini, numunelerin hazırlanarak ilgili birimlere iletildiğini belirtiyor. İstihbarat notunda paranın tanıtımının da Öcalan'ın 14 Nisan'daki doğum gününde yapılmasının planladığı kaydedildi. Örgütünün 'para basma' girişiminin propaganda amaçlı olduğu belirtilirken, bu girişimin 2014 yılında yapılmasının hedeflendiği, ancak örgütle bağlantılı olduğu düşünülen kişi ve kurumların mal varlıklarını dondurmaya yönelik adımların ardından erkene alındığı kaydediliyor.

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