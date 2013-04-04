PKK sessiz sedasız çekilebilir

Meclis'te Çözüm 'Sürecini Araştırma Komisyonu' kurulması kararlaştırılınca BDP heyeti dün İmrılı'ya gitti. Silahsız çekilme krizi tam olarak aşılmayınca orta yol bulma arayışına hız verildi.

Çözüm süreci, darbelere dayanıklılığını bir kez daha test ediyor. Abdullah Öcalan’ın Nevruz açıklamasında, TBMM’nin PKK’lıların sınırdışına çekilmesi sırasında devrede olması gerektiğine dair bir bölüm vardı ve Kandil, Meclis devreye girmediği için Türkiye’yi terketme konusunda ayak diretiyordu.

Deniz Zeyrek'in Radikal'de yer alan analizi şöyle: AKP, silah bırakma aşamasında TBMM’de kurmayı planladığı ‘Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu’ için dün resmi adım attı. Âkil Adamlar Komisyonu da ete kemiğe büründü. BDP heyeti işte bu pozitif gelişmelerle dolu bir çantayla dün İmralı’ya gitti.

TBMM’nin devreye girmesi, Mec-lis’in rolü konusunda Öcalan’ı yumuşatsa da çekilme yöntemi konusundaki sorun tam olarak aşılamadı. Başbakanlık’ta çözüm zirvesi yapıldı. Süreçte aktif rol alan bir isim, “Sorun aşılmaya çalışılıyor” dedi.

MİT yetkililerinin Öcalan ile yaptığı son görüşmelerde, genel bir durum değerlendirmesi yapıldı ve süreçle ilgili olumlu gelişmeler ele alındı. MİT’in İmralı ziyaretinin amacı, Öcalan’dan açık bir çağrı alıp, çekilme konusunda Kandil’de oluşan tereddütlerin giderilmesi için yeni bir fırsat yaratmaktı. Öyle ki Kandil’den Öcalan’ın görüntülü ya da sesli mesajının iletilmesi gibi talepler dahi geliyordu.

İki süpriz gelişme

MİT’in Öcalan’ı ikna etmek için yeterince malzemesi de vardı. Nevruz açıklamasından sonra Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda KCK sanığı serbest kalmıştı. Hükümet, Âkil İnsanlar Komisyonu listesini açıklamıştı. Bununla da kalınmamış, TBMM’nin devreye girmesi için Araştırma Komisyonu kurulması amacıyla düğmeye basılmıştı. Bu gelişmeler, Öcalan tarafından da yakından izleniyordu.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken, önceki gecenin sürprizi Başbakanlık konutundaki süreç toplantısı oldu. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın en yakın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda yaşanan sıkıntı masaya yatırıldı. İmralı’ya haftasonu yapılması öngörülen BDP heyetinin ziyaretinin düne alınması ikinci sürpriz gelişmeydi. BDP heyeti İmralı’ya vardığında, AK Parti de çözüm sürecini değerlendirmek üzere TBMM’de araştırma Komisyonu kurmayı kararlaştırmıştı ve ilgili önerge Meclis’e sunulmak için yola çıkmıştı. Böylece, heyetin İmralı ziyareti ile TBMM’de Çözüm Sürecini Değerlendirme Araştırma Komisyonu kurulması gibi iki önemli adımın eşgüdümlü atılması, Öcalan’dan yeni bir çağrı gelme ihtimalini güçlendiriyordu. Buna karşın, BDP heyetinden açıklama yapılmaması ve ziyaretin gizli tutulmaması istendi.

En kritik 10 gün

Ankara, BDP heyetinin ziyaretinden sonra Öcalan’ın Kandil’e, ‘çekilmeye başlayın’ çağrısı yapmasını bekliyordu. Ancak ziyaretten sonra gelen sinyaller, sorunun tam aşılmadığını gösteriyordu. Heyetin önceki ziyaretlerin aksine bu ziyarette sessiz kalmayı tercih etmesi de görüşmelerin devam ettiğinin göstergesiydi. Öyle anlaşılıyor ki TBMM’de kurulacak komisyon, BDP’yi de Öcalan’ı da tatmin edebilir. Ancak, Başbakan’ın “Silahları gömün çıkın” çağrısı, Kandil gibi Öcalan tarafından da benimsenmemiş. Haliyle, Öcalan’dan PKK’ya ‘silahları gömerek Türkiye’yi terkedin’ çağrısının gelmesini beklemek zor ama PKK’nın geldiği yollardan sessiz sedasız çekilmesi mümkün. Gelen sinyallerden, önümüzdeki 10 günün Türkiye açısından sorunun aşılması amacıyla izlenecek baş döndürücü bir trafiğe sahne olacağını çıkarabiliriz.