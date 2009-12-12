PKK sempatizanları, yine belediye otobüsüne saldırdı

T24 - İstanbul Gazi'de yol kesen PKK sempatizanları, belediye otobüsünü taş yağmuruna tuttu.





Gazi Mahalellesi'nde İsmetpaşa Caddesi'nde toplanan yaklaşık 50 kişilik PKK sempatizanı, Yunusemre Mahallesi-Topkapı seferini yapan İETT otobüsünü durdurdu. Yüzleri maskeli grup otobüsü taş yağmuruna tuttu. Bu sırada otobüs şoförü kapıları açarak, içerdeki yolcuları tahliye etti.

PKK sempatizanları ellerindeki sopalarla otobüsün bütün camlarını kırıp, tahrip etti. Polisin ve çevik kuvet panzerinin olay yerine geldiği sırada grup ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Otobüsü son durağa çeken İETT şoförü, yolu kesen grubun taşlı saldırısına uğradığını belirterek, "Ne olduğunu anlayamadım. Her taraftan taş atılıyordu. Hemen kapıları açarak yolcuları indirdim. Saldırganlar beni de otobüsten indirdi. Otobüsü bu hale getirdiler." şeklinde konuştu.

PKK sempatizanlarının saldırısına uğrayan otobüsün içinin taş ve sopalarla dolu olması dikkat çekti.

