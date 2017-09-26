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PKK sempatizanları ikinci kez Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken önceki gün yakalanarak adli işlemlerinin ardından serbest bırakılan PKK sempatizanları H

26 Eylül 2017 14:30

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isterken önceki gün yakalanarak adli işlemlerinin ardından serbest bırakılan PKK sempatizanları H.Y.Y. ve A.B., dün ikinci kez yurt dışına kaçmaya denedikleri sırada gözaltına alındı.
Edirne\'deki 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Meriç İlçesi\'ne bağlı Rahmança Köyü\'nde, sınırın diğer tarafına geçmeye çalışan 5 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerden H.Y.Y. ve A.B.\'nin önceki gün Serem Köyü sınırında yine Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken yakalandıkları ve adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları tespit edildi. Öğretmenlikten ihraç edilen PKK sempatizanı H.Y.Y. ve esnaf A.B. ile birlikte yakalanan H.Ç., Z.Y. ve A.K.Y. de gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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