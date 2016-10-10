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PKK, Şemdinli'de terör saldırısını yapanın kimliğini açıkladı

Saldırıda 10 asker şehit olmuş, 5 sivil de hayatını kaybetmişti

10 Ekim 2016 20:37

PKK, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde karakola  düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren kişinin kimliğini açıkladı.  Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde Durak Karakolu'na düzenlenen ve 10 askerin şehit olduğu 5 sivilin de hayatını kaybettiği bombalı araçla intihar saldırısını, "Şiyar Serxeebun" kod adlı Mümin Aras'ın yaptığı belirtildi.

Şemdinli'de Durak Hudut Bölük Komutanlığı önünde jandarma birlikleri tarafından yürütülen yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında gerçekleşen intihar saldırısı sonucu 10 asker şehit olmuş, 5 vatandaş hayatını kaybetmişti.

5 ton bomba yüklü araçla kontrol noktasına intihar saldırısını "Şiyar Serxeebun" kod adlı Mümin Aras'ın yaptığı ortaya çıktı.

 

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