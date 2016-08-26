PKK şantiye bastı; 2 işçi öldürüldü!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde yol yapım şantiyesini basan PKK’lılar 2 işçiyi öldürdü, biri ağır 2 işçiyi yaraladı.
Habertürk’ün haberine göre, PKK mensupları ilçeye bağlı Dağlıca bölgesinde, Dağlıca-Çukurca yol yapım çalışmalarını yürüten bir şirkete ait şantiyeyi bastı.
PKK'lılar, şantiyede çalışan 2 işçiyi öldürdü, 2 işçiyi yaraladı. Ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Güvenlik güçleri saldırının ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.