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PKK şantiye bastı; 2 işçi öldürüldü!

Ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi

26 Ağustos 2016 19:28

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde yol yapım şantiyesini basan PKK’lılar 2 işçiyi öldürdü, biri ağır 2 işçiyi yaraladı.

Habertürk’ün haberine göre, PKK mensupları ilçeye bağlı Dağlıca bölgesinde, Dağlıca-Çukurca yol yapım çalışmalarını yürüten bir şirkete ait şantiyeyi bastı.

PKK'lılar, şantiyede çalışan 2 işçiyi öldürdü, 2 işçiyi yaraladı. Ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri saldırının ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

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