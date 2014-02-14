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Dünya
Deutsche Welle

PKK sanığına hapis talebi

Savcı, Almanya’da PKK’ya militan kazandırmak suçlamasıyla yargılanan sanığın hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

14 Şubat 2014 13:42


Almanya'nın Stuttgart kentinde PKK'ya silah kullanacak militan kazandırmaya çalışmakla suçlanan 35 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kod adı "karateci" olan sanığın PKK'nın Avrupa'daki gençlik örgütünün sorumlarından biri olduğu ve PKK için dağda silahlı eğitim alacak kişiler bulmaya çalıştığı belirtiliyor.

Alman yasalarına göre "yabancı bir terör örgütüne" üye olmakla suçlanan sanık hakkında federal savcılık dünkü duruşmada görüşünü açıkladı.

Video kayıtları, tanık ifadeleri ve diğer belgelere dayanarak sanığın suçlu olduğu kanısına varan savcı, sanık hakkında 5 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini istedi.

Sanık, 2011 yılının temmuz ayında İsviçre'de yakalanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Savcı Almanya PKKStuttgartPKKPKK AvrupaDeutsche Welle Türkçe dpa/HS

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