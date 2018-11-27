PKK sanığı Suriyeli inşaat işçisine 1,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, PKK/KCK/PYD terör örgütü soruşturması kapsamında \'örgüt üyesi\' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu inşaat işçisi Ercivan Tobu (22), 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık Ercivan Tobu ile avukatı hazır bulundu. \'Örgüt üyesi\' olduğu iddiasıyla yargılanan Tobu, tercüman eşliğinde ifade vererek, pişman olduğunu belirtti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini de dile getiren Ercivan Tobu, \"11 ay zorla beni YPG\'de tuttular. Ben istemedim ama zorladılar. Örgütü sevmiyorum, babamı da öldürdüler. Beraatimi istiyorum\" dedi.

Duruşma savcısı, sanığın KCK/YPG üyeliği suçunun sabit olduğunu belirterek, samimi savunmaları ile örgüte dair faydalı bilgiler vermesi nedeniyle, ifadelerinin etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu tutuklu sanık Ercivan Tobu\'yu \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek, cezayı erteledi ve sanığın tahliyesine karar verdi.