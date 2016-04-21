PKK saldırısında yaralanan Jirki aşiretinin lideri: Hiçbir zaman hainlik yapmam

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK’nın saldırısı sonucu yaralanan Jirki aşiretinin temsilcisi olarak tanınan Tahir Adıyaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini arayarak "geçmiş olsun" dediğini söyledi. Adıyaman "Oğlum gitsin, kellem gitsin hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ne söz verdim, hiçbir zaman hainlik yapmam" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şırnak Asker Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ilçeye bağlı Ayvalık köyündeki evine dönen 65 yaşındaki Adıyaman, yaptığı açıklamada, PKK mensuplarının saldırısının 'yalnızca Jirki aşiretine değil tüm bölge halkına yapıldığını' söyledi. Olay günü yaşadıklarını anlatan Adıyaman, saldırının Ayvalık köyünden Beytüşşebap'a özel araçla gittikleri sırada Hisarkapı köyü yakınlarında yapıldığını ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 5-6 PKK’lının olay günü Beytüşşebap yolunu keserek kimlik kontrolü yaptığını söyleyen Adıyaman, lise öğrencilerinin de içinde bulunduğu otobüsteki bazı kızları ‘dağa götürmek için girişimde bulunan’ PKK’lıların, araçlarını fark ettiğini belirtti. Adıyaman, "Biz yolda kaza olduğunu düşünerek teröristlerin durdurduğu araçlara yaklaşırken teröristler bizi fark etti. Geri geri uzaklaşmak istediğimiz sırada bize ateş etmeye başladılar. Arabamız bir kayaya çarptı, oğlum ve yanımdaki korumalarım ateşe karşılık verdi. Yaklaşık 10 dakika çatışma sürdü. Teröristler sivilleri kendilerine kalkan yapıp oradan gasp ettikleri bir otomobil ile uzaklaştı. Eğer siviller olmasaydı hepsinin kellesini alacaktık. Ayağıma iki kurşun isabet etti, beni acilen başka bir araçla köye getirdiler" diye konuştu.

PKK’nın saldırı sonrası açıklamalarını değerlendiren Adıyaman, olayın tüm çıplaklığıyla ‘ortada olduğunu, teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz konuşmalarında da olayı itiraf ettiklerini’ ileri sürdü. Adıyaman "Biz 32 yıldır devletimiz ile beraberiz. PKK ile mücadelede 100'e yakın şehit verdik. PKK'nın ne dini var, ne imanı, bizi öldüreceklerdi. Öldüremediler sonra 'biz yapmadık' diyorlar. Şerefime yemin ederim ki biz biliyoruz kimin yaptığını. Korkularından inkar ediyorlar. İnkar etmesinler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini arayarak "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini anlatan Adıyaman, saldırının sadece kendisine değil, bölge halkına yapıldığını söyledi. Aşiret olarak devletin yanında olmaya devam edeceklerini bildiren Adıyaman, "Türkiye'den, yurt dışından on binlerce 'geçmiş olsun' telefonu geliyor. Hakkari'den, Van'dan, İran'dan aşiret liderleri gelip 'geçmiş olsun' dediler. Bana yapılan saldırının tüm aşiretlere yapıldığını söylediler. Çözüm Süreci'nde de halk biraz gevşedi ancak herkes terörün yüzünü bir kez daha gördü. PKK halkın elinde ne varsa alıyor. Halka zulüm ediyor." şeklinde konuştu.

Adıyaman, şöyle devam etti;

"Aşiret olarak biz devletimizin yanındayız, devletimize inanıyoruz. Her şeyi Allah'ın izniyle devletimiz yapar. Oğlum gitsin, kellem gitsin hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ne söz verdim, hiçbir zaman hainlik yapmam. Barış, PKK bitmeden gelmez. PKK, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını terk etmeden bu memlekette huzur yok. Kim ne derse desin, hiçbir zaman isteklerini kabul etmeyeceğiz. PKK, asker ve polisin gitmesini istiyor, devlet buna izin vermez, bunlara fırsat vermez."