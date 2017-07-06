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PKK saldırısında yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Şehit Ceylan'ın cenazesinin Aydın'ın Karacasu ilçesinde defnedileceği öğrenildi

06 Temmuz 2017 13:59

Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3 Temmuz'da Van-Hakkari karayolunun emniyetini sağlamak maksadıyla mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerine teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ceylan, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit oldu.

Şehit Ceylan'ın cenazesinin Aydın'ın Karacasu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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