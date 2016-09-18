PKK saldırısında ölen baro başkanının öğretmen eşi de açığa alındı!

PKK’nin döşediği mayınla 2010’da hayatını kaybeden eski Batman Barosu Başkanı Sedat Özevin’in öğretmen eşi Hülya Özevin “terör örgütüyle irtibatlı” olduğu gerekçesiyle açığa alınan 11 bin 301 öğretmen arasında yer aldı. Özevin, aynı zamanda Mayınsız Türkiye Girişimi’nde de yer alıyordu. Batman Eğitim Sen üyesi olan ve İMKB Belde Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Özevin’in de aralarında olduğu öğretmenler için açığa alınma gerekçeleri “Güvenlik güçlerince bölücü terör örgütüne karşı yürütülen iç güvenlik operasyonları ile güvenlik amacıyla alınan diğer tedbirleri ve bazı illerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını akamete uğratmak ve eğitim öğretim hakkını engelleyici nitelikte eylemlere katılarak terör örgütüne destek verici nitelikte faaliyetlerde bulundukları” olarak sıralandı.

Özevin, Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'a yaptığı açıklamada, karara tepkisini “25 yıldır öğretmenim. Daha demokratik, laik, anadilde eğitimi savunuyoruz, tek suçumuz bu. Savaştan çok zarar gördüğümüz için, evimizde, ocağımızda hissettiğimiz için hep savaş olmasın dedik. Şimdi terörle bağlantılı denilmesi çok ağrıma giden bir şey. İnsan telafuz bile edemiyor” dedi. Özevin, 29 Aralık 2015’de barış talebiyle yapılan bir günlük greve katılan öğretmenlerin açığa alındığını belirterek “Çocuklar ölmesin, savaş olmasın diye yapıldı o eylem. Cizre’de, Sur’da ders yapılmıyordu. Tam da karşı olduğumuz bir şey yüzünden görevden uzaklaştırıldık. Terör, savaş istemediğimiz için greve gitmiştik” dedi.

‘Hep barışı savunduk’

Özevin, kendisinin ve Batman’da açığa alınan 947 sendikacı arkadaşının tamamen sendikal eylemler yaptıklarını belirterek “Barışı çok istediğimiz için barış talepli bütün eylemlerde bulunduk. Herkes için adaleti savunduk. Bütün çocuklar eğitim hakkından faydalansın dedik. Bunların hiçbiri suç değil” dedi. Eşinin mayın patlamasından hayatını kaybetmesinden sonra “Mayınsız Türkiye Girişimi” içinde de faaliyetlerde bulunduğunu ve Batman temsilciğilini yaptığını anlatan Özevin “Hatta okullara mayın risk eğitimi için Meclis İnsan Hakları Komisyonu aracılığıyla afişler dağıttık. Bütün etkinliklerimizi faaliyetlerimizi toplumsal barışa yönelik gerçekleştirdik” dedi.

PKK üstlenmişti

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Serikani köyü yakınlarında bulunan TPAO depolama tesislerinde 31 Temmuz 2010’da yangın çıkaran PKK’liler yola da mayın döşedi. Yangını söndürmek için yola çıkan eski Batman Baro Başkanı Sedat Özevin, HEP eski İl Başkanı Salih Özdemir, Sıtkı Özdemir ve İHD eski Batman Şube Başkanı Sadi Özdemir, içinde bulundukları aracın mayına çarpması sonucu hayatını kaybetti. PKK önce eylemi üstlenmedi. Ancak olaydan 4 ay sonra PKK’den yapılan açıklamada eylemin sorumluları oldukları gerekçesiyle Ferhat Felat ile Fikri Bermal adlı PKK’lilerin 20-24 yıl hapse mahkûm edildikleri duyuruldu.