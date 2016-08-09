PKK saldırısı için "6-0 oldu, ağlamak istiyorum" tweetleri atan kişi tutuklandı

Bingöl'de terör örgütü PKK mensuplarınca yol kenarına park edilen bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 polisin şehit edildiği gün sosyal medya hesabından, "İnanılmaz bir gece. PKK şov yapıyor" şeklinde paylaşımlarda bulunan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre; Bursa'da yaşayan U.Ç., 2 Ağustos'ta, PKK'nın Bingöl saldırısının yaşandığı gün, şehit haberlerinin gelmesinin ardından, kişisel sosyal medya hesabından, "5 de yetmez 10 tane. 10 da yetmez 19 tane. Bingöl'den gol haberi mi var. PKK atıyor gol oluyor. 5-0, 6-0, ağlamak istiyorum. 7-0 oldu inanılmaz bir gece. PKK şov yapıyor. 7-0 oldu 7" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

U.Ç'nin aynı hesaptan Paralel Devlet Yapılanması'nı övücü paylaşımlarda da bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, U.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen U.Ç., çıkarıldığı mahkemece "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.