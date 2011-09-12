PKK saldırısı düğünü kabusa çevirdi

T24- Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na PKK'lı teröristler tarafından eş zamanlı olarak ateş açıldı. Saldırı sırasında bir düğün salonu'ndaki korku kameralara da yansıdı.

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Çatışma başladığı anda ilçe merkezindeki salonda düğün yapılıyordu. Düğünü çeken kamera çatışmanın başladığı andan itibaren içeride yaşanan büyük korku ve kargaşayı görüntüledi...

Genç çiiftin düğününde halay çekenler korku içinde kaçarkan bir grup da gelinle damadı kurşunlardan korumaya çalışıyordu...

Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'na PKK'lılar tarafından yapılan saldırıda ,1 asker, 1 polis şehit oldu, 3 sivil vatandaş hayatını kaybetti, 7'si asker 10 kişi de yaralandı.

Şemdinli İlçesi'nde saat 22.10'da sıralarında 100 metre mesafe bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce eş zamanlı saldırı düzenlendi.

Teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada 1 polis ile 1 asker şehit oldu, 3 sivil vatandaş hayatını kaybetti, 7'si asker 10 kişi de yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren çatışma sırasında iki ateş arasında kalarak yaşamlarını yitiren sivil vatandaşların ise Necdet Güreli, Tayyar Güreli ve Osman Ertaş oldukları öğrenildi.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla kobra helikopterlerin desteğiyle karadan da özel eğitimli komandoların katıldığı operasyon başlattıldı

Bu arada saat 22.50 sıralarında ise Hakkari kent merkezinde bir patlama meydana geldi. Vali Türker Kayacan caddesi üzerinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralı olmadığını güvenlik güçlerinin bombanın cinsinin belirlenmesi için çalışma başlattığını bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürdürülürken polis telsizinden yapılan anonsta patlamadan sonra 3 kişinin bölgeden yaya olarak kaçtığı ihbarı yapıldı.