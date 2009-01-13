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PKK Rojin'i 'hain' ilan etti

TR T'nin Kürtçe yayın yapan kanalı TRT 6'ya destek veren Kürtler, PKK tarafında hain ilan edildi.

13 Ocak 2009 02:00

TR T'nin Kürtçe yayın yapan kanalı TRT 6'ya destek veren Kürtler, PKK tarafında hain ilan edildi.

Yaptığı sabah programları nedeniyle "Kürtlerin Seda Sayan'ı" olarak anılan Rojin, Nilüfer Akbal, Muhsin Kızılkaya, M. Metiner, Ümit Fırat gibi isimler PKK'nın hedefi haline geldi.

Teröristbaşı Cemil Bayık, onları "Devletin Kürtleri" ilan etti ve açık açık tehdit etti.

Konumlarını inkar etmiyorlar

Bayık, ‘devlet Kürtleri' olarak nitelendirdiği isimlerin de bu konumlarını inkar etmediklerine söyledi. "Hatta bundan büyük bir keyif de almaktadırlar. Oturdukları koltuklarda yapmış oldukları konuşmalardan da bu anlaşılmaktadır. TRT 6 hakkında yaptıkları konuşmaları da aynı ruh haliyle yapmaktadırlar. Bu ‘baylar' kendilerini bıraktıkları koltuklar üzerinde rahat rahat TRT 6'nın kerametinden bahsetmektedirler." dedi.

AKP'nin takiyesi

TRT 6'nın AKP'nin bir takiyesi de olsa yayınına başladığını iddia eden Bayık, TRT Şeş'in teröristbaşı Apo'nun mücadelesinin bir sonucu olduğunu iddia etti.

Haddinizi bilin

TRT Şeş'e destek verenleri açık açık tehdit eden Cemil Bayık, "Bu gerçeğe rağmen şimdi kalkmış M. Metiner, Ümit Fırat vb. gibileri ağızlarında bir şeyler gevelemektedirler. Bunlara oturun oturduğunuz yerde ve haddinizi bilin, yaptıklarınızdan bir an önce vazgeçin" diyerek tehdit etti

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