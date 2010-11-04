T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK reddetmişti, Şahinler'i üstlendi

Taksim'de 32 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı, terör örgütü PKK'ya bağlı TAK üstlendi.

04 Kasım 2010 02:00

T24 - Taksim'de 15'i polis, 17'si sivil 32 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı, terör örgütü PKK'ya bağlı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlendi. PKK eylemsizlik süresini 2011 genel seçimlerine kadar uzattığını duyurduğu açıklamasında Taksim'deki saldırıyla bağlantılarının olmadığını iddia etmişti.

İşte patlama anı - VIDEO

Patlamanın ardından sonra Taksim - FOTO GALERİ

Büyük şehirler ve turistik bölgelerde eylemler yapmak üzere kurulan terör örgütü PKK'ya bağlı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK), Taksim'de pazar günü gerçekleşen 15'i polis 32 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı üstlendi.

Grup, internet siteleri üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenirken, "Komuta kademesinde yer alan Vedat Acar, kendi inisiyatifi ile örgütlendirilmiş" denildi.


Halkalı'daki saldırıyı da üstlenmişti

TAK, 22 Haziran'da İstanbul Halkalı'da askeri personel taşıyan bir otobüse gerçekleştirilen bombalı saldırıyı da üstlenmişti.

TAK, Ocak 2008'de ABD tarafından da küresel terör örgütü olarak ilan edilmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24