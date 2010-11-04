PKK reddetmişti, Şahinler'i üstlendi

T24 - Taksim'de 15'i polis, 17'si sivil 32 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı, terör örgütü PKK'ya bağlı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlendi. PKK eylemsizlik süresini 2011 genel seçimlerine kadar uzattığını duyurduğu açıklamasında Taksim'deki saldırıyla bağlantılarının olmadığını iddia etmişti.
İşte patlama anı - VIDEOPatlamanın ardından sonra Taksim - FOTO GALERİ
Büyük şehirler ve turistik bölgelerde eylemler yapmak üzere kurulan terör örgütü PKK'ya bağlı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK), Taksim'de pazar günü gerçekleşen 15'i polis 32 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı üstlendi.
Grup, internet siteleri üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenirken, "Komuta kademesinde yer alan Vedat Acar, kendi inisiyatifi ile örgütlendirilmiş" denildi.
Halkalı'daki saldırıyı da üstlenmişti
TAK, 22 Haziran'da İstanbul Halkalı'da askeri personel taşıyan bir otobüse gerçekleştirilen bombalı saldırıyı da üstlenmişti.
TAK, Ocak 2008'de ABD tarafından da küresel terör örgütü olarak ilan edilmişti.