PKK reddetmişti, Şahinler'i üstlendi

T24



Halkalı'daki saldırıyı da üstlenmişti

Büyük şehirler ve turistik bölgelerde eylemler yapmak üzere kurulan terör örgütü PKK'ya bağlı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK), Taksim'de pazar günü gerçekleşen 15'i polis 32 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı üstlendi.Grup, internet siteleri üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenirken, "Komuta kademesinde yer alan Vedat Acar, kendi inisiyatifi ile örgütlendirilmiş" denildi.TAK, 22 Haziran'da İstanbul Halkalı'da askeri personel taşıyan bir otobüse gerçekleştirilen bombalı saldırıyı da üstlenmişti.TAK, Ocak 2008'de ABD tarafından da küresel terör örgütü olarak ilan edilmişti.